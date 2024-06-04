الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع نظيره السعودي مقترح وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مقترح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.



وقالت الوزارة في بيان: "أكد الوزير مجددا أن حركة حماس هي التي تعرقل اتفاف وقف إطلاق النار وعليها قبول الاتفاق دون مزيد من التأخير".