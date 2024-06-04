القضاء البريطاني يدين شرطيا لنشره صورتين دعما لحماس

أمرت محكمة في لندن شرطياً بريطانيا القيام بأعمال المنفعة العامة مدة 18 شهرا لبثه صورتين دعما لحركة حماس المحظورة في المملكة المتحدة.



وفي مطلع أيار، أقر محمد عادل (26 عاماً) وهو عنصر في شرطة غرب يوركشر في شمال إنكلترا، بالذنب في التهمتين بموجب قانون "مكافحة الإرهاب".



وبعيد الهجوم غير المسبوق لحماس داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول، نشر عادل صورة على "واتساب" تظهر مقاتلا من الحركة مرفقة بتصريح لمحمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية.



كذلك، شارك صورة أخرى في تشرين الثاني مرفقة هذه المرّة بتصريح لأبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام المدرجة على قائمة المنظمات "الإرهابية" المحظورة في المملكة المتحدة.



وأبلغ اثنان من زملائه قيادة الشرطة، وأوقف في 6 تشرين الثاني وعلق عمله.



وقال القاضي بول غولدسميث لدى النطق بالحكم إن حرمانه من حريته حتى مع وقف التنفيذ، سيكون "غير متناسب".



وقالت تانيا ويلكنز، من شرطة غرب يوركشير: "بالنظر إلى نتائج هذه القضية، سنبدأ الآن إجراءات تأديبية".



وأضافت: "لقد كنا واضحين مع جميع موظفينا أنه من غير الملائم لأي شخص يعمل في الشرطة أن يكون عضواً في منظمة محظورة أو يظهر الدعم لها".