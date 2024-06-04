زيلينسكي: روسيا تركّز هجماتها على منطقة دونيتسك في الشرق الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية تركّز هجماتها على منطقة دونيتسك الواقعة في الشرق وليس على خاركيف الواقعة في الشمال الشرقي وحيث تشن هجوما منذ الشهر الماضي.



وجاء في مداخلة زيلينسكي اليومية على شبكات التواصل الاجتماعي: "يدور القسم الأكبر من المعارك والهجمات الأوسع نطاقا في منطقة دونيتسك. في الواقع، الهجمات الروسية تتركز هناك".



وأعلنت روسيا في العام 2022 ضم هذه المنطقة على الرغم من أنها لا تسيطر عليها بشكل كامل.



وأوضح زيلينسكي أنه عقد اجتماعا في كييف مع كبار قادة الجيش الأوكراني بعد عودته إلى البلاد من جولة استمرت أياما عدة وقادته إلى عدد من العواصم الأوروبية، فضلا عن سنغافورة والفيليبين.



وحقّقت القوات الروسية مكاسبها الميدانية الأكبر منذ 18 شهرا في هجوم بري واسع النطاق على منطقة خاركيف أطلقته في العاشر من أيار، وقد سيطرت خلاله على قرى حدودية عدة ما أجبر الآلاف على النزوح.



وأرسلت أوكرانيا تعزيزات وعتادا إلى هذه المنطقة، ما ينهك بشكل متزايد دفاعاتها في وقت تعاني فيه من نقص في العديد والذخيرة.



وأعلن إيغور تيريخوف، رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا من حيث التعداد السكاني، أن روسيا أطلقت في أيار 76 هجوما جويا على هذه المدينة، بزيادة بنحو ثلاثة أضعاف عن نيسان.



ويقول محلّلون إن الهجوم الروسي في هذه المنطقة قد يكون الهدف منه صرف الانتباه عن محاولة اختراق لخط الجبهة في مكان آخر.