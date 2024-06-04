مشرعون أميركيون يطالبون وزارة العدل بالتحقيق في مزاعم التواطؤ بين أوبك وشركات نفط

طالبت مجموعة من النواب الديمقراطيين في الولايات المتحدة وزارة العدل في رسالة بالتحقيق في "مؤامرات محتملة (تنتهك قواعد) مكافحة الاحتكار" بين منتجي نفط أميركيين ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).



وأعطت لجنة التجارة الاتحادية الشهر الماضي الضوء الأخضر لشركة إكسون موبيل للمضي في شراء شركة بايونير ناتشورال ريسورسز للموارد الطبيعية في صفقة بقيمة 60 مليار دولار، لكنها حظرت انضمام سكوت شفيلد الرئيس التنفيذي السابق لبايونير لعضوية مجلس إدارة إكسون وسط اتهامات بأنه حاول التواطؤ مع أوبك لرفع أسعار النفط.