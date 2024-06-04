بايدن: نتنياهو يحاول حل مشكلة خطيرة لديه

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن انه لا يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يستغل الحرب الدائرة في غزة لتحقيق مكاسب سياسية.



وقال بايدن: "نتنياهو يحاول حل مشكلة خطيرة لديه".



وعندما سأله أحد الصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان يعتقد أن نتنياهو: "يستغل الحرب لأغراض سياسية"، رد بايدن قائلا "لا أعتقد ذلك".