مقتل خمسة أشخاص على الأقل في انفجار مبنى سكني بشرق اليمن

أفادت مصادر محلية وسكان بمقتل خمسة مدنيين على الأقل في انفجار بأحد الأبنية السكنية في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة بشرق اليمن.



وذكر مدير مديرية الغيضة بالمحافظة الحدودية مع سلطنة عمان سالم عوض سعيدان لرويترز، أن الحادث وقع بمنطقة تهومة بالغيضة، حيث أدى انفجار شديد في مبنى سكني مكون من طابقين إلى انهياره على رؤوس ساكنيه مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة وامرأتان فضلا عن إصابة اثنين، فيما لا يزال بعض السكان تحت الأنقاض.



وأكد أن الحادث وقع نتيجة انفجار بطاريات منظومة للطاقة الشمسية، وربما بسبب سوء التخزين، وسط درجة حرارة مرتفعة بالمحافظة بلغت 40 درجة مئوية.



وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقاتها للوقوف على أسباب الانفجار على نحو دقيق.