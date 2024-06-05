انفجار قنبلة يدوية في مدرسة بورميّة

قُتل شخص وأصيب 23 آخرون، في مدرسة، في بورما، بعدما التقط تلميذ قنبلة يدوية غير منفجرة أطلقت خلال اشتباكات بين الجيش ومتمردين، وفق ما أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة.



وأفاد المكتب الإعلاميّ للمجموعة العسكرية بأنّ قنبلة يدوية من عيار 40 مليمترًا انفجرت، بعدما لمسها تلميذ في مدرسة في مدينة داوي جنوبي البلاد.



وأوضح أنّ القنبلة أطلقها متمرّدون خلال اشتباكات سابقة مع الجيش، لكنّه لم يقدّم تفاصيل عن وضع الـ22 تلميذًا وأحد الأهالي الذين قالت إنهم أصيبوا في الانفجار.



وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الحادث وقع في مدرسة ابتدائية.



وتشهد بورما نزاعًا بين المجموعة العسكرية الحاكمة ومعارضي الانقلاب الذي نفذه جنرالات عام 2021 أدى إلى إطاحة الحكومة المدنية من السلطة.