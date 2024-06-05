مجلس النواب الأميركيّ يقرّ مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

أقرّ مجلس النواب الأميركيّ مشروع قانون رمزيّ إلى حد كبير يدعو إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.



وأتى ذلك، بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو.



وسعى كريم خان في أيار إلى إصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إضافة الى ثلاثة من قادة "حماس" هم يحيى السنوار واسماعيل هنية ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الحرب المتواصلة بين الطرفين في قطاع غزة.



ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركيّ بدعم من كل الجمهوريين تقريبًا ونحو خمس الديموقراطيين، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية لهم.



وقال رئيس مجلس النواب الجمهوريّ مايك جونسون، في بيان: "تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب إسرائيل وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة."