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بريطانيا بدأت تداول أوراقا نقدية تحمل صورة الملك تشارلز
أخبار دولية
2024-06-05 | 00:45
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بريطانيا بدأت تداول أوراقا نقدية تحمل صورة الملك تشارلز
بدأت بريطانيا تداول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز، بعد مرور نحو عامين على توليه العرش خلفا للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
وستظهر صورة الملك تشارلز على الأوراق من فئات خمسة و10 و20 و50 جنيها إسترلينيا التي يُصدرها بنك إنجلترا، في وقت سيستمر تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة إليزابيث.
وأوضح بنك إنجلترا أن "هذا النهج يتماشى مع توجيهات العائلة المالكة لتقليل التأثير البيئي والمالي لهذا التغيير، وهذا يعني أن عامة
الشعب سيرى عملات الملك تشارلز الثالث بشكل تدريجي للغاية".
وكانت الملكة إليزابيث أول من تظهر على الأوراق النقدية البريطانية بخلاف العملات النقدية في إنجلترا التي تحمل صور ملوك
وملكات إنجلترا منذ أكثر من 1000 عام.
أخبار دولية
بريطانيا
أوراق نقدية
الملك تشارلز
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