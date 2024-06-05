سوليفان: واشنطن لا تزال تنتظر رد حماس على اقتراح إسرائيل لوقف إطلاق النار

أوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أن واشنطن لا تزال تنتظر رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على اقتراح إسرائيل لوقف إطلاق النار الذي كشف عنه الرئيس الأميركي جو بايدن.



واشار للصحفيين إلى أننا "ننتظر رد حماس" عبر الوسطاء القطريين.



وأفاد سوليفان بأن مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه)وليام بيرنز سيزور الدوحة للتشاور مع الوسطاء القطريين بشأن اقتراح وقف إطلاق النار في غزة.