بايدن يلتقي زيلينسكي في فرنسا وفي قمة مجموعة السبع في ايطاليا

يلتقي الرئيس الأميركيّ جو بايدن هذا الاسبوع، مع الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي في النورماندي، في فرنسا.



ثم يلتقيان، مرة أخرى، خلال انعقاد قِمة مجموعة السبع، في إيطاليا، لبحث الحرب، التي تخوضها كييف ضد الغزو الروسيّ، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.



ويأتي هذا الدعم المزدوج بعد أنّ واجه بايدن انتقادات عقب إعلانه أنه لن يحضر قِمة السلام الأوكرانية المقرر عقدها، في سويسرا، لانشغاله بدلا من ذلك بحضور حفلة لجمع التبرعات الانتخابية يشارك فيه نجما هوليوود جورج كلوني وجوليا روبرتس.



وقال مستشار الأمن القوميّ الأميركيّ جايك ساليفان للصحافيين الذي يرافقون الرئيس على متن الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" إلى باريس، إن بايدن "ستكون لديه الفرصة للاجتماع مع الرئيس زيلينسكي" أثناء وجوده في النورماندي هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى الثمانين لإنزال يوم النصر في الحرب العالمية الثانية.



ولفت إلى أنّ بايدن سيبحث معه في الوضع الراهن وطريقة مواصلة الدعم لأوكرانيا وتعميقه.



وكشف ساليفان عن أنّ بايدن من المقرر أن يلتقي زيلينسكي مرة أخرى خلال انعقاد قمة مجموعة السبع في باري بإيطاليا من 13 إلى 15 حزيران، والتي ستركز على استخدام الأموال الروسية المجمدة لدعم المجهود الحربيّ في أوكرانيا.



وقال ساليفان للصحافيين: "في غضون ما يزيد عن أسبوع بقليل، سيعقد الرئيس اجتماعين هامين مع الرئيس زيلينسكي."



ومع ذلك لن يحضر بايدن قمة أوكرانيا في سويسرا التي تلي قمة مجموعة السبع مباشرة. واعتبر زيلينسكي أن عدم حضور بايدن يعزز من موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.