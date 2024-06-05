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الحكم على رجل مكسيكي بريطاني مثلي الجنس بالسجن في قطر
أخبار دولية
2024-06-05 | 00:51
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الحكم على رجل مكسيكي بريطاني مثلي الجنس بالسجن في قطر
أعلنت الحكومة المكسيكية أن رجلا مكسيكيا بريطانيا زعمت عائلته أنه اعتقل في قطر بسبب ميوله الجنسية المثلية، حُكم عليه بالسجن لكن بإمكانه مغادرة الإمارة بعد دفع غرامة مالية.
واعتقل مانويل غيريرو الموظف في إحدى شركات الطيران في شباط في قطر حيث يجرّم القانون المثلية الجنسية.
وأعلنت الخارجية المكسيكية أن قاضيا قطريا حكم على غيريرو بالسجن ستة أشهر، رغم أنه لن يضطر إلى قضاء هذه العقوبة، من دون أن تحدد التهم الموجهة إليه.
وأشارت الخارجية إلى أن غيريرو، الذي كان قد حصل على إفراج موقت، سيُسمح له بمغادرة قطر بعد دفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال (نحو 2,750 دولارا).
وحضرت المحاكمة والدة غيريرو بالإضافة إلى مسؤولين دبلوماسيين وقنصليين مكسيكيين وبريطانيين، وفقا للوزارة.
وحضت عائلة غيريرو الحكومة المكسيكية على التدخل في القضية، زاعمة أن الشرطة القطرية أوقعت به من خلال حساب مزيف على تطبيق مواعدة للمثليين.
وقالت العائلة في شباط/فبراير إن غيريرو الذي يعيش في قطر منذ سبع سنوات اتهم الشرطة أيضا بدس مخدرات في شقته.
ولم ترد السلطات القطرية على هذه الادعاءات في ذلك الوقت.
وأعربت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان نت جهتها عن "قلقها العميق" بشأن اعتقال غيريرو الذي أعادته إلى توجهه الجنسي.
أخبار دولية
قطر
مثلي الجنسية
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