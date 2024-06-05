جامعة كولومبيا ستوفر حراسة أمنية لحماية طلابها

أعلنت جامعة كولومبيا أنّها ستوفر حراسة أمنية وستتخذ خطوات أخرى لحماية طلابها، لتسوية دعوى قضائية تزعم أنّ حرمها الجامعيّ أصبح غير آمن خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الآونة الأخيرة.



وستوفر الجامعة حتى نهاية العام "مرافقين راجلين" على مدار الساعة عبر الحرم الجامعيّ، وإقامة "نقطة اتصال للمرور الآمن" لمعالجة مخاوف الطلاب في شأن الاحتجاجات.



وسيحصل كبير مسؤولي العمليات في جامعة كولومبيا على سلطة طلب وسائل بديلة للدخول إلى الحرم الجامعي والخروج منه.



ويمكن للطلاب غير القادرين على إنهاء الامتحانات أو المهام الرئيسية بسبب الاحتجاجات البحث عن أماكن إقامة.



كما تعهدت الجامعة "بالالتزام المستمر بالتقاليد الأكاديمية المتمثلة في الفكر الحر والنقاش المفتوح".