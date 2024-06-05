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الشرطة السويدية: الاشتباه بوجود عبوة ناسفة خارج مقر شركة اسرائيلية

أخبار دولية
2024-06-05 | 01:00
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الشرطة السويدية: الاشتباه بوجود عبوة ناسفة خارج مقر شركة اسرائيلية
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الشرطة السويدية: الاشتباه بوجود عبوة ناسفة خارج مقر شركة اسرائيلية

أعلنت الشرطة السويدية العثور على جسم يشتبه بأنه عبوة ناسفة خارج مقر شركة إسرائيلية مختصة بالتقنيات العسكرية في غوتنبرغ، مرجحة استهداف الشركة. 
     
وأكدت الشرطة أنه تم صباح الاثنين العثور على "جسم يشتبه بأنه متفجر" خارج مكاتب شركة "إلبيت سيستمز" المعروفة بأنظمتها المخصصة للطائرات المسيرة.
     
وطوقت الشرطة المنطقة لبضع ساعات بينما تم استدعاء خبراء متفجرات إلى مكان الحادث حيث تمت إزالة الجسم المشتبه به. 
     
ورأى المتحدث باسم الشرطة أوغست براندت لوكالة فرانس برس "أنه ليس من المستبعد أن يكون الهجوم موجها ضد هذه الشركة"، موضحا أن الشرطة لا تستبعد أي شيء. 
     
وأشار براندت إلى أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات وأن الجسم لا يزال قيد التحليل. 
     
وأفادت الشرطة بفتح تحقيق في "محاولة إحداث تدمير يتسبب في تعريض الناس للخطر". 

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