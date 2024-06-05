ترامب يطلب رفع أمر حظر النشر المفروض عليه في محاكمته الجنائية في نيويورك

طلب دونالد ترامب رفع أمر حظر النشر المفروض عليه في محاكمته الجنائية في نيويورك التي شهدت تحوله إلى أول رئيس أميركي سابق مدان، وفقا لوثائق قضائية نُشرت الثلاثاء.



وفرض القاضي خوان ميرتشان أمرًا محدودًا بحظر النشر على ترامب قبل بدء المحاكمة، ما منع الرئيس السابق من التعليق علنا على المحلفين والشهود والمدعين العامين وموظفي المحكمة، ثم وسّعه لاحقا ليشمل عائلتي القاضي والمدعي العام.



وغُرِّم ترامب بـ10 آلاف دولار من قبل محكمة مانهاتن لخرقه الأمر في 10 مناسبات، ووصل الأمر إلى تعريض نفسه للسجن بعد انتهاكه أمر حظر النشر علنا.



وقبل فرض حظر النشر على محاكمة ترامب، هاجم الرئيس السابق الشهود المحتملين والمدعين العامين عبر منشورات على منصة "تروث سوشال" الخاصة به.