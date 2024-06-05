واشنطن تتوقع تحرّكًا منسّقًا مع الأوروبيين في شأن إيران في وكالة الطاقة الذرية

أكّدت واشنطن أنّها تتوقع أن يكون أيّ تحرك في شأن إيران منسقًا مع حلفائها الأوروبيين، بعدما أشار دبلوماسيون إلى معارضة أميركية لصدور قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين عدم تعاون طهران في ملف برنامجها النووي.



ولفت دبلوماسيون إلى أنّ إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن التي تأمل في إعادة إرساء الهدوء في الشرق الأوسط، عارضت هذه الخطوة لأنها تخشى تأجيج التوترات.



وردًا على سؤال بشأن معارضة الإدارة الأميركية لمشروع قرار الثلاثيّ الأوروبيّ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في تصريح لصحافيين "لقد اتخذنا إجراءات مهمة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الماضي. ونحن مستعدون لتكرار ذلك في المستقبل".



وأضاف ميلر: "سترون موقف الولايات المتحدة عندما يطرح (مشروع) القرار (على التصويت)"، مستبعدا "أي تنافر" بين واشنطن و"شركائنا في الثلاثي الأوروبي".