إصابة تسعة جنود إسرائيليين بانفجار ذخيرة في قاعدة عسكرية في صحراء النقب

أصيب تسعة جنود إسرائيليين، اثنان منهم في حالة خطرة، في انفجار ذخيرة في قاعدة عسكرية في جنوب اسرائيل، وفق ما أعلن الأربعاء الجيش الإسرائيلي الذي فتح تحقيقا في الواقعة.



وقال الجيش الإسرائيلي في رسالة مقتضبة باللغة العبرية: "وقع انفجار ذخيرة في قاعدة عسكرية في جنوب البلاد. الحادث قيد التحقيق" مضيفا أن تسعة أشخاص أصيبوا بينهم اثنان إصابتهما "خطرة".



وأوضح "نقل الجنود لتلقي العلاج في المستشفى. ووفقا للصحافة الإسرائيلية، وقع الانفجار في قاعدة في صحراء النقب.