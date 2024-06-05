الصين تتّهم بلينكن بالتحريض على مواجهة أيديولوجية بعد تصريحاته في شأن تيان انمين

اتهمت الصين وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن بإثارة مواجهة أيديولوجية، بعد تصريحاته الداعمة للمتظاهري ميدان تيان انمين، الذين قتلهم الجيش الصينيّ عام 1989.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافيّ دوريّ: "نحضّ الجانب الأميركيّ على التوقف عن التحريض على مواجهة أيديولوجية والتدخل في الشؤون الداخلية للصين بحجة حقوق الإنسان."