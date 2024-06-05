إسرائيل ستوقف تدريجيًا استخدام معسكر اعتقال يديره الجيش لفلسطينيين

أعلن ممثلو ادعاء إن إسرائيل ستوقف تدريجيًا استخدام معسكر اعتقال يديره الجيش لفلسطينيين احتجزهم خلال الحرب في قطاع غزة.



وهو معسكر تقول جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق إنه شهد انتهاكات بحق السجناء.



وقال ممثلون للادعاء للمحكمة العليا إن السجناء في معسكر سديه تيمان، الذي فُتح بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول على جنوب إسرائيل ونشوب الحرب على إثره في قطاع غزة، سينقلون بالتدريج لمنشآت احتجاز دائمة.



وأضافوا أن النقل بدأ وأن أغلب السجناء سيوزعون على منشآت أخرى في غضون أسبوعين مما سيسمح بتحسين ظروف الاحتجاز في الوقت الراهن.