الأردن يعلن عن أكبر عملية لضبط مخدرات منذ أعوام

أعلن مسؤولون أردنيون أنه تم إحباط مخططين لتهريب ملايين من أقراص مادة الكبتاغون المخدرة عبر منفذ حدودي قريب من السعودية، في أكبر عملية ضبط خلال أعوام لمخدرات تهربها شبكات مرتبطة بإيران تعمل في جنوب سوريا.