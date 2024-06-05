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الامم المتحدة تحذر من انعدام الامن الغذائي في غزة وهايتي ومالي وجنوب السودان والسودان

أخبار دولية
2024-06-05 | 07:55
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الامم المتحدة تحذر من انعدام الامن الغذائي في غزة وهايتي ومالي وجنوب السودان والسودان
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الامم المتحدة تحذر من انعدام الامن الغذائي في غزة وهايتي ومالي وجنوب السودان والسودان

حذرت وكالات اممية الأربعاء من أن سكان غزة وهايتي ومالي وجنوب السودان والسودان قد يواجهون "مستويات كارثية" من انعدام الأمن الغذائي بحلول تشرين الأول إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إنسانية وجهود دولية للوصول إلى المناطق المتضررة.
     
وتحذر الأمم المتحدة منذ أشهر من أن المجاعة تهدد غزة.
     
في تقرير جديد حول "بؤر الجوع الساخنة" في العالم، أشارت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي إلى أن أكثر من مليون شخص، أي نصف سكان غزة معرضون لمواجهة انعدام الأمن الغذائي الكارثي بحلول منتصف تموز.
     
هذا الوضع نتيجة "الآثار المدمرة للنزاع المستمر والقيود الشديدة على التنقل وانهيار أنظمة الأغذية الزراعية المحلية" وفقا للوكالتين اللتين تشعران بالقلق إزاء خطر انتقال عدوى انعدام الأمن الغذائي الى لبنان وسوريا.
     
في جنوب السودان "يؤدي انخفاض إنتاج الغذاء المحلي المرتبط بتراجع قيمة العملة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وما زاد الامور سوءا هو مخاطر وقوع فيضانات والنزاعات المتكررة على المستوى الداخلي" بحسب التقرير الذي يقيم حالة الأمن الغذائي في جنوب السودان من حزيران إلى تشرين الاول.
     
وتفيد الوثيقة بأن الوضع في مالي يتدهور بسبب "تصاعد النزاعات" و"يتفاقم بانسحاب" بعثة الأمم المتحدة. في السودان، بين الإنتاج الزراعي الذي يتأثر نتيجة العنف وأعمال النهب، والواردات التي تعرقلها الصعوبات المادية والمالية، ترتفع أسعار المواد الغذائية كما ذكر التقرير.

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