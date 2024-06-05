زيلينسكي في قطر

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إلى قطر لإجراء محادثات مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وقال زيلينسكي عبر إكس إنه يعتزم بحث سبل مشاركة قطر في عملية ترمي إلى إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين اخذتهم روسيا، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية وأمنية ذات اهتمام مشترك.