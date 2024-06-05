غالانت: أي مفاوضات مع حماس لن تتم إلا تحت إطلاق النار

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن استئناف أي محادثات بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن لا يعني تعليق الحرب في غزة.



وقال غالانت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية "أي مفاوضات مع حماس لن تتم إلا تحت إطلاق النار".

