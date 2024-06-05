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محادثات بين مدير الـ CIA ومسؤولين من مصر وقطر وحماس
أخبار دولية
2024-06-05 | 11:33
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محادثات بين مدير الـ CIA ومسؤولين من مصر وقطر وحماس
تشهد الدوحة محادثات بين مدير الإستخبارات الأميركية الـ CIA وليم بيرنز، ومسؤولين من مصر وقطر، في محاولة للدفع من أجل التوصل لاتفاق لوقف النار يتضمن أيضاً إطلاق رهائن إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين.
في الموازاة، التقى رئيس الوزراء القطري ومدير المخابرات المصري مسؤولي حماس في الدوحة، وفق موقع أكسيوس.
وقال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إن الحركة ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي إتفاق لوقف النار يرتكز على الوقف الكامل للحرب، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتبادل الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين.
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