ماكرون سيشارك في قمة سويسرا حول أوكرانيا

أعلن الاليزيه الاربعاء أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "سيشارك" في قمة السلام حول اوكرانيا المقرر عقدها في سويسرا منتصف حزيران/يونيو.



واوضحت الرئاسة الفرنسية أنه اضافة الى الدعم العسكري "الدائم" لأوكرانيا، تعتزم فرنسا تقديم "دعمها السياسي والدبلوماسي".



وتأمل اوكرانيا بأن تحظى بدعم دولي واسع خلال هذه القمة عبر عرض الظروف التي تراها ضرورية لوضع حد للحرب ضد روسيا.



وتعهدت أكثر من مئة من الدول والمنظمات المشاركة في القمة، بحسب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي حض دول منطقة آسيا-المحيط الهادىء على المشاركة بدورها.