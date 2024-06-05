باريس تشدد لهجتها تجاه المتحدث باسم السفارة الروسية في فرنسا

دانت فرنسا الأربعاء التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم السفارة الروسية على أراضيها، والتي حذر فيها باريس من إرسال مدربين فرنسيين إلى أوكرانيا.



مساء الثلاثاء، قال ألكسندر ماكوغونوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في فرنسا على قناة "بي اف ام تي في" (BFMTV) "إذا أرسلتم جنودكم وخبراءكم ومدربيكم إلى الأراضي الأوكرانية ليقوموا بتدريب الجنود الأوكرانيين على استهداف الروس وقتلهم بشكل أفضل، فمن الطبيعي أن يشكلوا هدفاً مشروعاً".



وقال المتحدّث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان لوكالة فرانس برس "إنها تصريحات مخزية ولن تبقى من دون عواقب".



وفي رده حول احتمال استدعاء دبلوماسي روسي إلى وزارة الخارجية، أكد المتحدث أن المناقشات جارية حول كيفية الرد.

