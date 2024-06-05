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بوتين: "لا فرق" بالنسبة لروسيا سواء فاز بايدن أو ترامب في الانتخابات الأميركية

أخبار دولية
2024-06-05 | 13:48
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بوتين: &quot;لا فرق&quot; بالنسبة لروسيا سواء فاز بايدن أو ترامب في الانتخابات الأميركية
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بوتين: "لا فرق" بالنسبة لروسيا سواء فاز بايدن أو ترامب في الانتخابات الأميركية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن "لا فرق" بالنسبة الى روسيا سواء فاز جو بايدن أو دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية هذا العام.
     
ولدى سؤاله خلال مؤتمر صحافي مع وسائل إعلام أجنبية عمّا يمكن أن يعنيه فوز أي من المرشحين بالنسبة الى العلاقات الأميركية الروسية، رد بوتين قائلا "في المجمل، ليس هناك فرق".

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