الأمم المتحدة: انعدام الأمن الغذائي في مالي وصل إلى مستويات "مثيرة للقلق"

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن أكثر من مليون شخص سيعانون انعدام الأمن الغذائي بحلول شهر آب/اغسطس في مالي، وهي دولة غارقة في أزمة أمنية وإنسانية عميقة منذ عام 2012.



وكتب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في نشرته نصف الشهرية، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء، أن "انعدام الأمن الغذائي وصل إلى مستويات مثيرة للقلق، لا سيما في المناطق الشمالية والوسطى".



ويقول المكتب إن نحو 7,1 ملايين شخص (من إجمالي عدد السكان البالغ 23 مليون نسمة)، أكثر من نصفهم من الأطفال، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في عام 2024.



وأكدت النشرة أن معدل التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية، المقدمة من الجهات المانحة (الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية وغيرها)، هو "في أدنى مستوياته".

