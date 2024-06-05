فرنسا وألمانيا وبريطانيا ترحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران

رحبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا بقرار اعتمده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو إيران إلى تكثيف التعاون.



وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك أرسلته وزارة الخارجية الفرنسية إلى صحفيين: "نأمل أن تغتنم إيران هذه الفرصة لحل هذه المسائل القائمة حتى لا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر من المجلس".



وأضاف البيان: "لا بد أن تتعاون إيران مع الوكالة وتقدم تفسيرات فنية قابلة للتصديق".



ويتألف مجلس محافظي الوكالة من 35 دولة أعضاء.



