الحوثيون يقولون إنهم نفذوا 3 عمليات عسكرية في البحر الأحمر وبحر العرب

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع اليوم، أن الجماعة نفذت ثلاث عمليات عسكرية استهدفت ثلاث سفن في البحر الأحمر وبحر العرب.