بوتين يرفض تحديد الخسائر الروسية في أوكرانيا: شحنات الأسلحة الغربية لكييف "بالغة الخطورة"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن شحنات الأسلحة لأوكرانيا هي "إجراء بالغ الخطورة"، في وقت اجاز عدد من الدول بينها الولايات المتحدة لكييف اخيرا، توجيه ضربات داخل الأراضي الروسية ضمن شروط.



وقال بوتين خلال حوار مع مندوبي وكالات أنباء اجنبية بينها فرانس برس إن "ارسال أسلحة الى منطقة نزاع هو دائما أمر سيء، وخصوصا إذا كان مرتبطا بواقع ان الجهات المزودة لا تكتفي بتقديم أسلحة، بل تتحكم فيها. إنه إجراء بالغ الخطورة".

من جهة اخرى، رفض بوتين تحديد الخسائر الروسية في أوكرانيا، مكتفيا بالتأكيد أنها "أدنى الى حد بعيد" من الخسائر الأوكرانية، ونسبتها هي "واحد على خمسة".



وقال الرئيس الروسي: "اذا كنا نتحدث عن خسائر لا يمكن تعويضها (قتلى) فإن النسبة هي واحد على خمسة" مقارنة بالخسائر التي تكبدها الجانب الأوكراني.