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أمير قطر استقبل زيلينسكي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
2024-06-05 | 16:27
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أمير قطر استقبل زيلينسكي... وهذا ما جرى بحثه
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمكتبه في قصر لوسيل، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والوفد المرافق له.
وبحسب ما ذكرت "
وكالة الأنباء القطرية
"، فقد قد جرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا، لا سيما مساعي وجهود المجتمع الدولي لوقف القتال وحماية المدنيين، والإبقاء على كافة قنوات الاتصال مفتوحة لحل الأزمة بالحوار والطرق الدبلوماسية، بالإضافة إلى تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها.
وشكر زيلينسكي الأمير على جهود دولة قطر من أجل لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم في أوكرانيا، ضمن وساطتها المستمرة الهادفة إلى لم شمل الأسر المشتتة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقد أقام أمير قطر مأدبة عشاء تكريما للرئيس زيلينسكي والوفد المرافق له.
أخبار دولية
قطر
تميم بن حمد آل ثاني
زيلينسكي
أوكرانيا
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