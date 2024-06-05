الخارجية المصرية: القاهرة وطهران تعملان على "تطوير العلاقات الثنائية" بهدف التقارب

تعمل القاهرة وطهران على "تطوير العلاقات الثنائية" بهدف التقارب، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان الأربعاء، في وقت تنخرط ايران في عملية تهدئة مع دول عربية عدة.



وزاد التواصل الدبلوماسي بين القوتين الاقليميتين خلال الاشهر الماضية، خصوصا اللقاءات بين وزيري الخارجية.



وفي أيار، قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعازيه لإيران بوفاة رئيسها إبراهيم رئيسي مع آخرين أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحية.



والأربعاء، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني بالإنابة علي باقري.



وجاء في بيان صادر عن الخارجية المصرية: "توافق الوزيران على أهمية متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بما يضمن معالجة القضايا العالقة كافة، تمهيداً لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها".



وأشار البيان إلى أن الوزيرين اتفقا على "الحفاظ على وتيرة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية، وسبل حلحلة الأزمة الراهنة في قطاع غزة".



وفي هذا الصدد، استعرض شكري "الجهود المبذولة من جانب الوساطة المصرية/القطرية بدعم أميركي للتوصل إلى صفقة تؤدى إلى هدنة"، بحسب البيان.



وكثفت طهران مؤخرا تواصلها مع عواصم خليجية شهدت العلاقة معها فتورا في الأعوام الماضية، وذلك بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في آذار 2023 مع السعودية لإعادة فتح سفارتها.



وتدهورت العلاقات بين طهران والقاهرة عقب اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 في إيران واعتراف مصر بإسرائيل، لكنها لم تنقطع بشكل كامل.



وفي أيار 2023، أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أنه يرحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع مصر، مؤكداً أن ليس لديه "تحفظات" في هذا الصدد.