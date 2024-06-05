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بوتين يندد بـ"القضاء الكامل على السكان المدنيين" في غزة
أخبار دولية
2024-06-05 | 17:50
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بوتين يندد بـ"القضاء الكامل على السكان المدنيين" في غزة
ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"القضاء الكامل على السكان المدنيين" في غزة، حيث تواصل اسرائيل منذ تسعة اشهر حربها على حماس بعد هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول.
وقال بوتين خلال حوار مع مندوبي وكالات أنباء أجنبية بينها فرانس برس: "ما يحصل حاليا في غزة ردا على "الهجوم الإرهابي" على اسرائيل لا يشبه حربا البتة. إنه بمثابة قضاء كامل على السكان المدنيين".
وأضاف: "نحاول (...) التأثير قدر الإمكان" بهدف تسوية النزاع "بما في ذلك في الجانب الإنساني".
واعتبر أن النزاع بين إسرائيل وحماس هو "نتيجة لسياسة الولايات المتحدة التي احتكرت التسوية الإسرائيلية-الفلسطينية ووضعت جانبا كل الأدوات التي تم إنشاؤها سابقا لمحاولة إيجاد حل جماعي لهذه القضايا الشديدة التعقيد".
أخبار دولية
بوتين
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حماس
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