الأردن يدين حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها السفارة الأميركية في لبنان

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان اليوم.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها لكافة أشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية المحمية… pic.twitter.com/3ildFtEtPx
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) June 5, 2024
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان اليوم.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها لكافة أشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية المحمية… pic.twitter.com/3ildFtEtPx