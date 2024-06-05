الأردن يدين حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها السفارة الأميركية في لبنان

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها لكافة أشكال العنف والإرهاب وخصوصا تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية المحمية بموجب القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.



وأعرب السفير القضاة عن تضامن المملكة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها.