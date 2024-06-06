أمبري: ناقلة بضائع يونانية يُعتقد أن الحوثيين استهدفوها في البحر الأحمر

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن ناقلة بضائع مملوكة لشركة يونانية يعتقد أن الحوثيين اليمنيين استهدفوها بينما كانت متجهة شمالا في البحر الأحمر.



وقالت الشركة في بيان لم تذكر فيه اسم السفينة، إن الإرسال توقف على بعد 118 ميلا بحريا شرقي مصوع بإريتريا عندما كانت في طريقها من مورموجاو بالهند إلى السويس بمصر.



وذكرت أمبري أن "الاستهداف الذي يعتقد أن السفينة تعرضت له متوافق مع نية الحوثيين المعلنة.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة نفذت عمليات عسكرية استهدفت ثلاث سفن في البحر الأحمر وبحر العرب.



وأضاف سريع في كلمة أذاعها التلفزيون أن المسلحين الحوثيين استهدفوا سفينتين في البحر الأحمر هما روزا وفانتاج دريم بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.



وأوضح سريع أن الثالثة هي السفينة الأميركية ميرسك سيليتار التي استُهدفت بعدد من الطائرات المسيرة في بحر العرب.