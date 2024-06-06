بوتين يدعو إلى "بناء" علاقات مع حكومة طالبان

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "بناء" علاقات بين موسكو وحكومة طالبان التي يزور وفد يمثلها روسيا.



وقال بوتين في خلال لقائه مندوبي وكالات أنباء أجنبية بينها فرانس برس: "لطالما اعتقدنا أنه يتعين علينا أن نتعامل مع الواقع. طالبان هم في السلطة في أفغانستان. علينا أن نبني علاقات مع حكومة طالبان".