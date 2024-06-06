مقتل 7 جنود في هجوم شمال بنين

أكد مصدران أمنيان ومصدران دبلوماسيان أن سبعة جنود قتلوا على يد مهاجمين يشتبه في أنهم مسلحون إسلاميون في متنزه بينجاري الوطني بشمال بنين.



وذكرت المصادر أن الجنود لقوا حتفهم في كمين، وأوضح مصدران أن الكمين وقع بالقرب من بلدة تانجويتا.



وتعاني بوركينا فاسو والنيجر، الجارتان الشماليتان لبنين، من التمرد مما يجعلها عرضة لهجمات عبر الحدود من قبل جماعات على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.



وقال رئيس بلدية محلي إن مسلحين مجهولين هاجموا في نيسان معبرا حدوديا مع النيجر مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر.