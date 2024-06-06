أربعة قتلى وعشرات الجرحى في اصطدام قطارين في تشيكيا

قضى أربعة أشخاص وأصيب العشرات في اصطدام بين قطار سريع وآخر للشحن في مدينة باردوبيتسه التشيكية ليل الأربعاء، وفق جهاز طوارئ محلي.



وقالت المتحدثة باسم جهاز الطوارئ المحلي ألينا كيسيالا في تصريح للتلفزيون الرسمي التشيكي إن "أربعة ركاب قضوا متأثرين بإصاباتهم".



وكان مارتن كافكا المتحدّث باسم "سبرافا زيليزنيك" الشركة المشغلة للسكك الحديد قد أفاد بمصرع شخصين، لافتا إلى أن حصيلة القتلى مرشّحة للارتفاع.