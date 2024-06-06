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بوتين: روسيا قد تنشر صواريخ على مسافة قريبة من الغرب

أخبار دولية
2024-06-06 | 00:42
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بوتين: روسيا قد تنشر صواريخ على مسافة قريبة من الغرب
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بوتين: روسيا قد تنشر صواريخ على مسافة قريبة من الغرب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه قد ينشر صواريخ تقليدية على مسافة قريبة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين إذا سمحوا لأوكرانيا بتوجيه ضربات في عمق روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى.

وقال بوتين، في أول اجتماع مباشر له مع كبار محرري وكالات الأنباء الدولية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، أن الغرب مخطئ إذا افترض أن روسيا لن تقدم أبدا على استخدام الأسلحة النووية، وقال إنه لا ينبغي الاستخفاف بالعقيدة النووية للكرملين.

وعندما سئل عن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج التي دعا فيها إلى السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية، أشار بوتين إلى الفروق بين الصواريخ المختلفة لكنه حذر من أن السماح لكييف بضرب روسيا بأسلحة أكثر قوة هو تصعيد خطير يجر الغرب نحو حرب مع روسيا.

وقال الرئيس الروسي إن رد بلاده سيكون إسقاط الصواريخ الغربية، وأشار على وجه التحديد إلى أنظمة أتاكمز الأميركية وأنظمة الصواريخ البريطانية والفرنسية.

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