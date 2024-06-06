الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف "مجمّع لحماس" داخل مدرسة للأونروا في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة "مميتة" استهدفت "مجمعا لحماس" داخل مدرسة تابعة للأونروا في وسط غزة، حيث أفاد المكتب الإعلامي لحماس بمقتل 27 شخصا على الأقل.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "طائرات مقاتلة نفذت ضربة دقيقة استهدفت مجمعا تابعا لحماس داخل مدرسة للأونروا في منطقة النصيرات"، مضيفا أنه تم "القضاء" على عدد من المسلحين.