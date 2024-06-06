إندلاع حريق في مصفاة نفط روسية إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

أدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية إلى اندلاع حريق في مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا، ما أجبرها على وقف عملياتها، وفق ما أفاد حاكم إقليمي روسي صباح الخميس، مشيرًا إلى أنه لم تقع إصابات.



وهرع العشرات من رجال الطوارىء لإخماد النيران في مصفاة نوفوشاختينسك في منطقة روستوف أون دون، وفق الحاكم فاسيلي غولوبيف.



وكتب غولوبيف على تلغرام: "بعد غارة بطائرة مسيرة، اندلع حريق في مصفاة نوفوشاختينسك".



ولفت إلى أن "العمل توقف بسبب الهجمات المتكررة، حيث تم سحب العاملين إلى مسافة آمنة".



وأوضح لاحقًا أنه "تم تحديد موقع الحريق في مساحة تبلغ نحو 100 متر مربع، ولم يتم الإبلاغ عن مقتل أو إصابة أحد".