الجمهوريون يسقطون مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي يحمي الوصول إلى وسائل منع الحمل

أسقط الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يعترف بالحق القانوني في الحصول على وسائل منع الحمل في الولايات المتحدة، وقد طرحه الديموقراطيون في إطار جهودهم لتسليط الضوء على الحريات الإنجابية باعتبارها قضية رئيسية في انتخابات تشرين الثاني.



ويضمن مشروع القانون الحق في الحصول على الواقيات الذكرية واللوالب الرحمية وغيرها من وسائل تحديد النسل واستخدامها، كما يحمي عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية في تقديم المشورة ووصف هذه الوسائل دون تدخل من الحكومة.