إصابة 67 في حادث تصادم عربتي ترام في روسيا

أعلن ‬مسؤول روسي أن 67 شخصًا أصيبوا في مدينة كيميروفو اليوم الخميس بعد اصطدام عربتي ترام على جسر، مشيرًا إلى أن ثلاثة منهم في حالة خطيرة.



وأوضح إيليا سيريديوك القائم بأعمال حاكم المنطقة على تطبيق تيليغرام أن شخصًا واحدًا يخضع لعملية جراحية وأن اثنين في العناية المركزة في مستشفى في المدينة السيبيرية.