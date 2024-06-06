الأمم المتحدة تندد بتنفيذ طالبان عقوبات جلد علنية في أفغانستان

ندّدت الأمم المتحدة بتنفيذ عقوبة جلد جماعية وعلنية بحق عشرات الأشخاص في أفغانستان، حيث دعت سلطات حركة طالبان إلى وقف هذه الممارسة.



وأفادت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) بأن نحو 63 شخصا تعرضوا للجلد بشكل علني في ولاية ساري بول الشمالية الثلاثاء.



وقالت البعثة في بيان نُشر على منصة "اكس": "تكرر يوناما إدانتها للعقوبة البدنية وتدعو إلى احترام الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان".



ومنذ عودتها إلى السلطة في آب 2021، أعادت سلطات طالبان تقديم تفسير متطرف للشريعة الإسلامية.