محكمة الاستئناف في ولاية جورجيا تعلق القضية المقامة على ترامب

علّقت محكمة الاستئناف في جورجيا كل الاجراءات المتعلقة بقضية التدخل في الانتخابات المقامة على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمتهمين معه في الولاية الجنوبية.



ويُتهم ترامب في ولاية جورجيا بالتورط في محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 في الولاية حيث فاز الديموقراطي جو بايدن بفارق نحو 12 ألف صوت.



وقضت محكمة الاستئناف بتعليق كل الإجراءات في انتظار نتيجة الطعن.



ويؤكد أمر المحكمة أن القضية لن تصل إلى المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، والتي من المتوقع أن يواجه فيها ترامب بايدن مرة أخرى كمرشح للحزب الجمهوري.