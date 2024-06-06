بركان جبل إيبو في إندونيسيا يثور مرتين ويقذف بالحمم

أعلن مركز علم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية بإندونيسيا إن بركان جبل إيبو ثار مجددا اليوم الخميس وقذف بحمم وصخور.



وقالت مسؤولة بالمركز لرويترز إن البركان الواقع في جزيرة هالماهيرا في شرق البلاد ثار مرتين اليوم الخميس.



وأظهرت صور ولقطات من المركز أن ثورة البركان الأولى وقعت في نحو الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي. وانطلقت الحمم والصخور منه مثل زخات ضوء حول فوهته.



أما ثورته الثانية فكانت في الساعة 7:46 بالتوقيت المحلي ولمدة دقيقتين، ونفث خلالها الرماد إلى ارتفاع وصل إلى 1200 متر.



وقالت المسؤولة في المركز: "وضع التحذير من البركان لا يزال عند المستوى الرابع أو الأعلى" وحظر المركز أي أنشطة في محيط سبعة كيلومترات من فوهة البركان.