الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في إطلاق نار من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في الشمال الذي يشهد تبادلا شبه يومي لإطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله في لبنان.وقال الجيش في بيان إن الجندي سقط أثناء القتال في الشمال الأربعاء، بعد إطلاق طائرتين مسيرتين متفجرتين من لبنان في اتجاه بلدة حرفيش في شمال إسرائيل.