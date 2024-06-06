الجيش الأوكراني: أسقطنا 17 مسيرة من أصل 18 أطلقتها روسيا خلال الليل

أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الجوية تمكنّت من إسقاط 17 طائرة مسيرة من أصل 18 من طراز شاهد أطلقتها روسيا على أربع مناطق في هجوم خلال الليل.



وقال حاكم منطقة خملنيتسكى إن الهجوم الروسي تسبّب في اندلاع حريق في منشأة للبنية التحتية حيث تم إسقاط طائرة مسيرة. ولم تبلغ السلطات المحلية عن سقوط مصابين وعملت فرق طوارئ على إخماد الحريق صباح اليوم الخميس.



وأسقط الجيش الأوكراني ثماني طائرات مسيرة فوق منطقة ميكولايف في جنوب البلاد دون ورود تقارير عن أضرار من الحاكم المحلي. كما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية طائرات مسيرة حلقت فوق منطقتي زابوريجيا وخيرسون.



وأضاف الجيش أن القوات الروسية استخدمت أيضا صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم لمهاجمة منطقة دنيبروبيتروفسك. ولم ترد بعد تفاصيل عن أضرار من الهجوم الصاروخي.