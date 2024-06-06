البرازيل تدعو مادورو للسماح بتواجد مراقبين دوليين للانتخابات الرئاسية

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فنزويلا للسماح بتواجد مراقبين دوليين خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يسعى فيها نيكولاس مادورو للفوز بولاية ثالثة.



وجاءت تصريحات لولا بعد أيام من سحب فنزويلا دعوتها للاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات المقررة في 28 تموز متهمة التكتل بـ"ممارسات تدخلية" على خلفية العقوبات التي يفرضها على كراكاس.



وقالت الرئاسة البرازيلية إن لولا أكد في اتصال هاتفي بنظيره الفنزويلي "دعم البرازيل لاتفاق بربادوس وشدد على أهمية وجود عدد كبير من المراقبين الدوليين".



واتفقت حكومة مادورو والمعارضة السياسية العام الماضي في بربادوس على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 2024 بحضور مراقبين دوليين.